El famoso que pidió una exagerada suma de dinero para estar en "MasterChef": "Sabía que me iban a decir que no"

En plena cuarentena, los reality shows de cocina se convirtieron en un boom en la Argentina. Y desde su estreno en octubre del 2020, "MasterChef Celebrity" se ha convertido en un verdaderos suceso en la pantalla de Telefe.

Y muchos famosos mueren por estar en el ciclo de Santiago del Moro aunque un reconocido cantante dijo que no le interesa estar en el reality del momento.

Se trata de Javier Calamaro, quien en un live de Instagram con PrimiciasYa.com, reveló que le daba vergüenza decir no y por tal motivo pidió una exagerada suma de dinero para que su participación no se concretara.

"Ni en pedo participaría en ese programa. A mí para la primera edición de MasterChef me llamaron y cocinar en la tele para competir no me gusta. Yo siempre odié competir. Para mí la cocina sirve para otra cosa, para compartir momentos con la familia y amigos", empezó diciendo el músico que el domingo pasado a las 13:30 debutó con programa propio, "La cocina de los Calamaro", en la pantalla del Nueve.

Y luego detalló: "Me llamaron y me enteré también que habían llamado a un montón y en ese momento quedó el Mono de Kapanga. Pero habían llamado como a diez rockeros. Y cuando me llaman les pedí una cifra estrambótica de dinero, como decir 20 veces más de lo que cobro por hacer una gira. Una cifra ridícula para que digan que no. Me daba más vergüenza decir 'no' que pedir mucha plata".

Además, Javier aclaró: "Yo respeto a los que participan y quienes compitan, pero yo no. No me siento cómodo compitiendo y mucho menos me bancaría grabar 8 o 10 horas por día".

"Cuando me contaron cómo era el plan de grabaciones, me pareció un espanto. Si estoy 10 horas por día grabando me quedo sin vida, me quedo sin hacer un disco y de disfrutar de mi hija Sacha que ya tiene 8 meses. Y nunca más me llamaron al pedir esa cifra y apareció el Mono en mi lugar", cerró Calamaro.

