Quién es el famoso que por el que Marian Farjat llama "roba novios" a Gianinna Maradona: "Siempre le gustaron los chicos de barrio"

Hace unas semanas, Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo blanquearon su romance a través de las redes. En Instagram, la hija del Diez y el cantante comparten románticas postales que ilustran sus felices días juntos en pareja.

Y aunque ellos se muestran enamorados y divertidos, reciben todo tipo de comentarios. Algunos felicitan a la pareja y otros la critican de manera picante.

En las últimas horas, Marian Farjat, la exparticipante de "Gran Hermano 2015" aprovechó la confirmación del romance para dedicarle un explosivo mensaje a Gianinna.

"Qué raro Gianinna Maradonna metiéndose en relaciones ajenas o robando novios... Por qué no le preguntan a mi ex ex... Ups, ¿lo pensé o lo dije?", arrojó la ex de Brian Lanzelotta desde su cuenta de Twitter.

PrimiciasYa.com se contactó con Marian y explicó sobre ese tuit: "Fue con mi ex, el que conocieron todos (por Brian Lanzelotta). Pero ya está superado, imaginate que fue hace cinco años".

Y luego se explayó: "Él cuando sale de Gran Hermano, ella lo llama para decirle que fue el mejor del reality... Y la madre de ella, muy educada conmigo siempre, porque ella fue con Gianinna al velatorio de la madre cuando fallece la madre de él. Pero ella insistía en acompañarlo a las giras y de hecho lo acompañó varias veces. Eran amigos y un día lo llama a la noche y yo estaba al lado y como él le dijo que estaba conmigo ella me terminó invitando a un asado en Santa Bárbara, al que nunca fui. Me di cuenta que sus intenciones eran otras, medio morboso todo . Pero nunca llegamos a ser amigas, ¡menos mal! Sino terminaba como Jimena Barón, con el corazón roto (risas)".

"Encima con El Polaco le pasó algo similar. Decía que eran amigos y se puso de novia. Así se empieza, porque siempre le gustaron los chicos de barrio. Lo digo con amor", cerró Marian Farjat.

