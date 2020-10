Famosa actriz contó que su novio le propuso casamiento durante la cuarentena

Natalia Lobo contó que se casará con su novio Ariel Polaco, con quien está en pareja hace 4 años. Con 51 años, la actriz ya se había casado en los ´90 en una ceremonia informal con Alán Faena. Luego, cada uno tomó su camino.

La actriz tuvo una relación con el instructor de yoga Pablo Pirillo, con quien fueron padres de Inti. Pero esa relación no progresó y se separaron.

"Durante la cuarentena, el único trabajo posible era conmigo misma. Al principio, me volví un poco loca: Limpiaba, hacía gimnasia, cocinaba para todos. Hasta que me caí y me rompí la muñeca mientras ordenaba", contó a “Esto no es Hollywood”, el ciclo Radial de Fernanda Iglesias.

"Cuando me rompí la muñeca, me tuve que quedar quieta durante un mes y me di cuenta que tenía que desintoxicar mi cuerpo. Durante la rehabilitación, trabajé con mis pensamientos y mis emociones", agregó y reveló: "La cuarentena precipitó todo y vivo con mi novio desde marzo. Pero mi hijo Inti se quedó en la casa de su papá. Eso es fuerte. Él no quiso vivir conmigo. Me dijo: `Todo bien. Pero es tu historia, mamá. No la mía´".

Entonces, se animó a confesar: "Mi novio me propuso casamiento en la cuarentena. Creo que da un vértigo casarse legalmente. Nos queremos un montón con Ariel y estamos muy contentos juntos. Veremos qué pasa en el futuro".

Entonces, explicó algo importante: "Cuando vi a mi hijo con su novia por primera vez, me puse muy mal y le dije: `Inti, entiendo tus celos con mi pareja´. Fue muy fuerte".

