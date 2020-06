La familia de Tristán intima a la obra social de actores que no se hace cargo de los gastos de su internación

El cómico y actor se encuentra internado, ya no puede caminar y tiene demencia senil.

Federico Díaz Ocampo, el hijo de Tristán, habló sobre la salud de su padre, quien desde 2019 está internado en un centro de rehabilitación de Córdoba a causa de una fractura de cadera. Además, el actor de 83 años tiene demencia senil.

“Mi padre está en un centro de rehabilitación de Córdoba desde febrero y decidimos llevarlo ahí con mi hermana (Victoria, que vive en esa ciudad) para poder empezar a hacer todo lo que faltaba. No es que no lo estaba haciendo la obra social (de actores), pero los tiempos de ellos no eran los que necesitaba una persona de 83 años", dijo en una nota con "Confrontados" (El Nueve).

LEER TAMBIÉN: Preocupación por la salud de Tristán: en silla de ruedas y con demencia senil

Al referirse a cómo ve a su papá, Federico dijo: "Es una edad bastante difícil y la verdad a mi me hace muy mal porque pasé de verlo entero, como lo vi siempre a mi padre, a que de repente no vuelva a caminar. A nosotros nos hizo muy mal el tema de la rehabilitación. Siempre fue un tipo duro y verlo en una silla de ruedas...".

Luego aclaró que el humorista no padece Alzheimer como había trascendido. “El 2011 le detectaron una pequeña demencia senil que, obviamente, se fue agravando hasta la fecha. Pero él nos reconoce tanto a mi hermanos como a mí. De hecho, yo el otro día hablé con él”.

Lo cierto es que Primiciasya.com se comunicó con Victoria, la hija del cómico, quien prefirió no dar declaraciones siendo que la familia debió poner un abogado.

La hija de Tristán le contó a este portal que aún no pudo verlo por el tema de la pandemia y los riesgos de eventual contagio y ratificó que ya no puede caminar.

Además, dijo que la obra social de Actores no le está pagando la internación y que la familia "está costeando todo".

Victoria suele llevarle la medicación, la ropa y las cosas que necesita. Sólo puede verlo desde la vereda. Por ahora, Tristán los conoce a todos cuando lo llaman por teléfono, no perdió la conciencia.

A través de un abogado, la familia está lidiando con la obra social de actores para que se haga cargo de los gastos.

LEER TAMBIÉN: Lola Cordero explotó por las críticas que recibió Nazarena Vélez por el físico: "¡Las mujeres estamos hasta las pelotas!"