¿Facundo Moyano quiso volver con Eva Bargiela? La palabra de la modelo

Tras casi ocho meses de relación, Eva Bargiela confirmó el pasado 28 de agosto la separación definitiva con Facundo Moyano.

En ese momento, el dirigente político ya era vinculado con Nicole Neumann y, tras estos rumores, la modelo decidió dar vuelta la página.

"Me separé después de los rumores con Nicole. Yo siempre hice las cosas bien. Más que eso no puede decirte porque no tiene que ver conmigo", le decía la bella modelo y azafata de "A todo o nada" en diálogo con PrimiciasYa.com.

Lo cierto es que ahora, mientras el político continúa afianzando su relación con la ex de Fabián Cubero, se dijo que Moyano le habría mandado un mensaje a Barguiela para intentar recomponer la relación o aclarar algunos asuntos que quedaron pendientes entre ellos.

Este portal habló con Eva e indicó: "No se comunicó conmigo, nada que ver. No me interesa que me metan en más líos. No sé cómo sigue la relación entre ellos (por Nicole y Facundo) y no me interesa la verdad", remarcó.