Dionisio, Flavio Mendoza vuelve con una súper producción asumiendo la dirección artística de "Siddharta". Tras su tiempo fuera de la órbita laboral, dedicado cien por ciento al nacimiento de su primer hijo,vuelve con una súper producción asumiendo la dirección artística de





Con más de cuarenta artistas en escena y una orquesta en vivo, la propuesta tiene un plus: la participación especial de Karina "La Princesita", quien también se probará en un género completamente distinto al que la acunó. También estará Osvaldo Laport.





Facundo Mazzei será el protagonista masculino de este musical que promete pisar fuerte en la cartelera tras su debut, el sábado 2 de junio en el teatro Broadway.





"Estamos con mucha expectativa y muchos nervios obviamente. Es un espectáculo enorme y muy complejo, tiene una historia muy emocionante. Es un gran desafío porque es la primera vez en la que voy actuar y encarar un protagónico, eso es muy emocionante. Es un sueño que voy a cumplir y trabajar con Osvaldo Laport que será mi papá y cantaré con Karina que es una compañera hermosa. Hay un elenco muy talentoso, somos una gran familia", resaltó Mazzei en diálogo con PrimiciasYa.com.





"Me emociona que Flavio me considere un artista, él es mi padrino artístico. Siempre me dio muchas oportunidades. Durante todo este tiempo me fui formando y creciendo cada vez más. La gente que vino al teatro pudo verme en otra faceta ya que en televisión siempre me ven bailando". Y agregó:





Por otro lado, al ser consultado sobre si volverá al "Bailando", dijo: "El año pasado hice me última aparición reemplazando a Piquín y ya con la producción habíamos hablado para estar este año, pero pasaron muchas cosas en el medio con respecto a la productora Ideas del Sur. Aún no volvimos hablar este año pero sé que me tienen presente. A mí me encantaría volver porque es un espacio que disfruto mucho".





También opinó sobre la baja de Moria Casán del jurado del programa que conduce Marcelo Tinelli: "Me parece raro que no esté, es una jurado mítica. Pero a veces los cambios están buenos, ella tiene ahora su propio programa y es un año diferente. Me encantaría que vuelva Flavio, él tiene mucho criterio es el productor más exitoso de calle Corrientes, siempre trae apuestas y propuestas diferentes. También me gustaría Flor de la V, pero veremos qué pasa".





¡Mirá la entrevista completa con Facundo Mazzei!

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino