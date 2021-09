Facundo Mazzei sufrió un grave accidente en la pista de ShowMatch

La noche del viernes no fue de las mejores para Facundo Mazzei en la pista de ShowMatch. Si bien el programa estaba grabado desde el jueves, y algo adelantó Ángel de Brito desde LAM por la mañana , lo cierto es que el tremendo accidente en el que el bailarín se dislocó el hombro en pleno baile de la cumbia del súper duelo salió al aire anoche.

Así fue que tras dar los primeros pasos de la coreografía, vino el primero de los tantos trucos que tendrían previstos. Y allí, al bajar a su compañera Flor Vigna de sus hombros, se ve claramente cómo trastabilla y recarga todo el peso de ella sobre su hombro izquierdo y termina desplomándose en el piso.

Tras unos segundos de desconcierto, paró la música y pidieron la asistencia médica, para luego trasladarlo al Hospital Central de San Isidro donde fue atendido. “Lamentablemente tuvo una lesión Facundo, a ver qué está pasando” , fueron las primeras palabras de Marcelo Tinelli, mientras se acercó para ver qué sucedía. “El hombro, el hombro” , alcanzó a decir Facundo visiblemente dolorido. “Horrible momento, quiero que lo vea el doctor Labonia por favor” , pidió Tinelli.

Así, tras recibir la atención necesaria y pasar las primeras horas después del accidente Facundo Mazzei habló a través de sus redes sociales, precisamente cuando ShowMatch estaba saliendo al aire. “Quiero agradecerles con mi corazón el amor que estoy recibiendo de ustedes, también de mis colegas, de mis amigos y de mi familia”, fueron las primeras palabras de un largo texto.

“Por suerte no fue una lesión grave, la saqué barata, pero sí fue insoportablemente dolorosa; pero más dolor me causa justamente no poder seguir haciendo lo que a mí me salva y me sana, mi pasión y mi sostén económico, eso realmente me duele en el alma ”, agregó. “Gracias a mis compañeros de elenco por preocuparse tanto. Son muy lo más. Recién ahora puedo empezar a contestar porque estuve medio dopado y fui a hacerme kinesiología. ¡Los quiero! ” , cerró Mazzei. Ahora habrá que buscar un reemplazo hasta que se reponga y pueda volver a la pista de ShowMatch.