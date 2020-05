Facundo Mazzei disparó contra Noelia Pompa y Hernán Piquín: “Los dos son...”

El bailarín contó que la relación con su ex partenaire y su colega no terminó del todo bien cuando participaron en el "Bailando".

En 2012, Hernán Piquín y Noelia Pompa se convirtieron en la primera pareja de Bailando por un sueño en ganar dos certámenes seguidos, pese a que muchas versiones indicaban que no se llevaban nada bien.

Y para Facu Mazzei, excompañero de la bailarina en el certamen de Marcelo Tinelli y en la obra "Stravaganza", el cortocircuito que hubo entre ellos fue porque ambos "son tremendos".

Hoy. el bailarín y cantante brindó una entrevista en Hay que ver y contó que la relación con su ex partenaire no terminó para nada bien.

"Fue feo para nosotros porque éramos un elenco re unido de cinco artistas. Yo con Noe estábamos en el Bailando también, y de pronto nos desayunamos con que se iba, de un día para el otro. Los motivos que tenía ella eran muy fuertes (...) pero en el momento obviamente me cayó mal", indicó Mazzei.

"Con Noe éramos culo y calzón porque estábamos en el Bailando y en Stravaganza, éramos amigos. Ella no se come ningún moco, hay momentos en los que está bien arriba y otros que te hace preguntarte qué le pasa", resaltó.

Sin embargo, cuando José María Listorti quiso saber si era verdad que Pompa la pasó muy mal con Piquín, Mazzei disparó: "No hablamos mucho del tema, pero los dos son tremendos. Noelia es lo más, pero tiene lo suyo y a Hernán no lo conozco pero tiene una 'energía especial".

Por último, dijo: "Escuché a bailarines decir 'me bajó de tal cuadro' o 'no me dejó entrar a tal compañía'; y además hay cosas de su personalidad también".

