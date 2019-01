Facundo Arana y el caso Darthés: "Que no se confunda deconstruir con destruir"

Thelma Fardin y Calu Rivero, el actor expusó su punto de vista. Después de casi un año de silencio y después de postear un pedido de disculpas públicas ael actor expusó su punto de vista.

"Ante cosas tan fuertes como las que han ocurrido me parece que hay que hablar seriamente. Hace un año había tenido un tema y había quedado parado en una posición incómoda. Estábamos hablando de una cosa y ahora de otra completamente distinta", comenzó diciendo el actor.

"Me gusta pensar que voy haciendo lo que pienso. Todo esto es muy grave. La Justicia se va a expedir y estoy esperando eso. En el medio, hay hijos y familiares. Hay que ser muy serios", sentó postura sobre las denuncias de acoso y abuso.

"El pedido de Justicia tiene que ver con eso: yo en su momento dije 'no, no, de ninguna manera' y tendría que haber dicho 'que hable la Justicia'", reconoció tras haber defendido rápidamente a Darthés antes las declaraciones de Calu Rivero.

"Que no se confunda deconstruir con destruir. Me sumo a los cambios de paradigma y eso no es cómodo. A mis hijos les enseño respeto y eso no tiene género", finalizó.

