Facundo Arana ante la situación crítica la productora de Suar: "No me quiero imaginar la tv sin Pol-Ka"

25 años de historia podrían llegar a su fin. La realidad es triste. Pero es tal cual lo contamos. La empresa fundada por Adrián Suar, Pol-Ka, podría cerrar si no logra tener horas de aire con un producto de ficción.

Si alguien menciona Pol-Ka no puede desconocer que es la productora que cambió las formas de hacer ficción en la pantalla chica. Desde su inicio con “Poliladron” hasta “Separadas”, que fue el último programa que tuvo al aire hasta el inicio de la pandemia del Covid-19.

Sin embargo, la realidad económica golpea fuerte a la firma que hoy cuenta con cerca de 4 mil empleados entre los permanentes y contratados. Esos costos sólo se pueden solventar con determinada cantidad de horas de aire en televisión abierta y la única manera de alcanzarlas es a través de una tira de ficción.

En las últimas horas se confirmó que “Separadas” no volverá a grabarse siendo que los contratos de las actrices vencen en julio próximo y que la historia estaba diagramada para finalizar en agosto. Tras el anuncio del viernes de Alberto Fernández de extender el aislamiento preventivo y obligatorio, los actores no pueden volver a grabar y la Asociación Argentina de Actores sigue los lineamientos políticos al pie de la letra. Dejar ese programa a la espera del levantamiento de la cuarentena no tiene ningún sentido siendo que no se sabe a ciencia cierta cuándo se puede volver y tampoco el canal pretende asumir ese riesgo y costos.

El valor por capítulo de una ficción de aire nacional ronda los 4 millones de pesos mientras que comprar una lata extranjera como hoy hace Telefe con “Jesús”, “Elif”, “Huérfanas” y “Quién eres tú”, cuesta cerca de 7 mil dólares. La diferencia es muy grande más si se tiene en cuenta que encima rinden en materia de audiencia.

Uno de los actores emblemáticos de la empresa, Facundo Arana, dialogó hoy con "Intrusos" sobre la dura situación de la productora que más ficción generó en las últimas décadas.

"Espero que no sea así. Lo tienen a mano a Adrián Suar para preguntarle. Yo espero que no se así, conozco a toda la familia de Pol-Ka. Adrián siempre estuvo a mano, son gente súper abierta, cualquier cosa que tenga que ver con crisis por una pandemia es todo nuevo, todo un lío, sea lo que sea siempre se está reformulando, ojalá que lo que escuché decirles de PolKa sea la fake news más grande del mundo", dijo Arana.

Y agregó con cierto dolor: "No me gustaría un no Polka. Prefiero escuchar hablar a Adrián. Ponerme a opinar a hablar es muy delicado. No quisiera convertirme en un opinólogo de algo que quiero tanto como es la familia de Polka. Nosotros conocemos desde la primera hasta la última persona que trabaja allí, es una gran familia".

Por último, el galán relató lo que significa la productora en su vida: "Polka es lo que ustedes ven. Es una usina de ficciones extraordinarias. Es una familia, con nombre y apellido. Significa lo que cada uno de ustedes vio desde hace tantísimos años".

