Qué dijo Facundo Arana sobre la utilización de dobles en escenas de sexo

El actor contó que por el momento no recurrió a un doble pero si así lo sintiera "no lo descartaría".

Hace unas semanas Nicolás Cabré se sinceró con la incomodidad que siente en hacer algunas escenas y que prefiere que se utilice un doble para ellas.

“Yo llego hasta un nivel y si quieren hacer algo más para eso hay dobles, así se hizo esta escena. Yo las odio con toda mi alma las escenas de sexo, no me gustan, no me gusta verlas ni en otras ficciones o películas”, aclaró el actor.

Y añadió: "Fumé veinte años por meterme en la piel de un personaje que fumaba. Y al principio de mi carrera hice estas cosas, desnudos... Hoy me permito decir que no. Porque vienen y me dicen, te lo resumo claramente, ‘mostrame el culo’. Y no tengo ganas de mostrar el culo. Tengo una hija. No quiero que Rufina me vea así".

En este marco, quien salió a bancar su postura fue Facundo Arana, en diálogo con el programa radial “Por si las moscas", y actor apoyó la decisión de su compañero.

“Si uno tiene claro hasta dónde quiere llegar, siempre está bien el cómo hacer las escenas. Yo hasta ahora nunca tuve un doble, pero si en algún momento sintiera que no es por ahí, no lo descartaría”, manifestó Arana sobre las escenas hot.

Y agregó: “Todos tienen solo cosas buenas para decir de Nico, son muchos años los que tiene de trabajo, si él considera que tiene un límite, está bien”.