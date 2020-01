Facundo Arana se reencontró con Romina Gaetani y discutió con un fotógrafo

Romina Gaetani divide su tiempo entre sus dos pasiones: la actuación y la música. Hace unos meses, la cantante de La Rayada está presentando su nuevo videoclip, De una pasión.

En este marco, Facundo Arana recomendó el trabajo de su colega a sus seguidores de Instagram. Pero lo que llamó la atención fue el mensaje con el que acompañó la los halagos a su trabajo, en donde se refirió al "infierno" que vivió la artista.

"Me atrevo a recomendar ésto porque vi a su intérprete casi morir consumida en su propio Arte.. Hasta me dolió verla sufrir tanto en Carne viva.. no podía creer la intensidad que parecía que iba a terminar como terminan tantos iluminados que no pueden convivir con aquello que no pueden manejar realmente. De verdad era mucho. Pensé que se iba a morir. Que se iba a lastimar. Que su cuerpo no iba a aguantar. Como Janis o Amy. Ni menos ni más. Pero de acá.. No creo que le guste lo que escribo, pero al cara.. Yo ví todo eso. Se lo dije a ella en la cara. Pasó por el infierno. Y ahora vuela libre pero se quedó por acá. Felicidades Punga. El mundo te queda chico.. pero te quedaste..", escribió Arana.

Sin embargo, Romina Gaetani se refirió a las palabras de Arana y aclaró: “Yo lo único que tengo que decir al respecto es que le agradezco a Facundo por la difusión del videoclip. No me molestó. Es Facundo. No tengo nada que decir del tema. Amy Winehouse y Janis Joplin son muy buenas cantantes como para compararme con ellas”.

Cabe recordar que los actores fueron compañeros de elenco en la ficción Noche & Día. Trabajo que ella decidió abandonar luego del fallecimiento de su padre, Carlos Hugo Gaetani, debido a que se encontraba muy dolida y tenía ataques de pánico.

EL REENCUENTRO EN CARLOS PAZ

No obstante, los actores se encontraron en la exclusiva fiesta de revista Paparazzi en Villa Carlos Paz y además de mostrarse a los abrazos, secretos y risas, revelaron que nunca estuvieron molestos o distanciados por esta situación y que su amistad trasciende los límites que imponen los medios de comunicación y las redes sociales.

Además, aclararon que la supuesta disputa fue alimentada por los usuarios que interactúan en las redes y por los diarios que exageraron la información.

Facundo, en tanto, mantuvo una discusión con un fotógrafo para que no difunda el reencuentro porque no quiere agrandar el tema.

