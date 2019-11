Facundo Arana habló del conflicto entre Araceli González y Adrián Suar: "Estaba mi nombre dando vueltas por ahí"

Sin querer queriendo, Facundo Arana quedó en el medio de la polémica entre Araceli González y Adrián Suar. El actor fue compañero de ella en la obra "Los puentes de Madison".

La cámara de "Intrusos" lo encontró en un evento y el cronista le preguntó su opinión sobre lo sucedido entre la actriz y el productor.

"¿Qué opinas de los entredichos que hay entre Araceli y Adrián?", le consultó el notero. Y Arana respondió: "No tengo idea del entredicho, sí tengo idea de que estaba mi nombre dando vueltas por ahí".

Y agregó: "Pero como está mi nombre no en boca de Fabián (Mazzei) sino de una periodista, él es amigo de toda la vida y tiene mi teléfono".

"Si tuviera algo para decirme, yo siempre voy a estar esperando que me llame porque es un caballero. Y sino me llama es porque no era nada importante", finalizó Arana.

