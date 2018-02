Facundo Arana: "Cuando digo que la mujer es sagrada, no la estoy cosificando"

Cuando yo digo que la mujer es sagrada, no la estoy cosificando", expresó.





"Lo lamento si estoy educado en un mundo distinto al que es hoy. En mi casa era muy lindo pensar que una mujer se realizaba como madre encontrando al amor de su vida", indicó el actor antes de la función "Los Puentes de Madison" en Mar del Plata.





"A Muriel le mando un beso grande. Y a cualquier feminista o persona que se haya sentido agredida por mi comentario, nunca nada más lejos", sostuvo.





"No tuve tiempo de angustia, me dio una profunda curiosidad. En mi casa nunca se habló de otra cosa que no sea igualdad. Sin querer pisé la cola de algo que todavía no está resulto", indicó.



Facundo Arana, con #InfamaRecargado, tras el fuerte cruce con Muriel Santa Ana: "Lo lamento si estoy educando en un mundo distinto al que es hoy, en mi casa era muy lindo pensar que una mujer se realizaba como madre encontrando al amor de su vida.

