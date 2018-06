Facundo Ambrosioni, ex de More Rial: "Todavía no caigo, pienso que todo es mentira"

De manera sorpresiva,anunció ayer que estaba separada defutbolista decon quien mantuvo una relación amorosa que duró menos de un año.

La hija de Jorge Rial no explicó motivos pero dejó en claro que la historia de amor se terminó: "Hoy me separé de la persona a la cual siempre voy a llevar en mi corazón, la que me cuidó y me amó. La que se quedó en la clínica a dormir cuando nadie se hizo cargo de mí. La persona que se puso al hombro a una chica que sufrió mucho en su vida y va a seguir sufriendo".

Y agregó: "Te voy a amar siempre. Terminamos una relación sana y sincera, de un amor verdadero, pero hoy está terminada. Gracias nuevamente por todo. Sé Feliz @facuambrosioniok. ¡Gracias por todo lo que vos y tu familia hicieron por mi! Y perdón por tan poco".

Horas después del anuncio, Primiciasya.com pudo dialogar con Ambrosioni, quien se mostró triste ante el abrupto final. "No sé qué decirte, estoy muy triste", dijo el futbolista del ascenso.

Y agregó: "Nunca imaginé que esto iba a pasar. Estábamos re bien, disfrutando de mis vacaciones en el club".

Consultado por si en algún momento sintió que ella había dejado de amarlo, ratificó: "La verdad que no lo sé, si te digo te miento".

Por último, Ambrosioni aseguró que todavía no cae en la realidad y que piensa que todo es un sueño. "Todavía no caigo. La verdad que no puedo decir nada porque no caigo. Pienso que todo es mentira", finalizó.

