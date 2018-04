Facundo Ambrosioni, el novio de Morena Rial: "Con los chicos de Independiente no se juega"

Enojada conla mediáticapublicó el teléfono del conductor durante dos días seguidos y al mismo tiempo hizo una dura acusación. La morocha manifestó que el animador les paga a los futbolistas para que sean novios de su hija

Recordemos que Morena tuvo una historia de casi un año con Martín Casar y, separada del deportista, inició una historia de amor con Facundo Ambrosioni, otro cordobés que actualmente juega en Temperley y que vivió desde los 13 años en pensiones de equipos de fútbol y conoce como nadie la realidad que viven los deportistas en esos lugares.

En charla con este portal, Ambrosioni fue tajante a la hora de negar algún tipo de pago por parte del animador de América. "Quiero aclarar que yo nunca recibí dinero de Jorge. Que tampoco me lo ofreció. Nunca lo recibiría. Yo con Morena estoy bien, la amo. Natacha utiliza esto porque sabe la repercusión que va a tener. Busca minutos más de fama. Creo que con eso de los chicos de Independiente no se juega", sostuvo.

Facundo nació en Córdoba pero hizo gran parte de su carrera en Buenos Aires y vivió en pensiones similares a las de Independiente donde se destapó la olla de la red de pedofilia que obligaba a los deportistas menores a tener sexo. "Hace desde los 13 años que vivía en pensión. Hay veces que no tienen ni cincuenta pesos para toda la semana. No tienen padres que puedan mantenerlos de una forma adecuada", contó.

Y retomó su descargo contra Jaitt: "Natacha usa esto para tener fama ella. Más repercusión. Creo que con eso no se juega. Son cosas muy sensibles. No sabe lo que puede llegar a causar. Ella hizo acusaciones muy graves. Al mismo Jorge. No sabe lo que puede llegar a causar en la otra persona".