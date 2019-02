Facundo Ambrosioni, ¿acompañará a More Rial en el parto?: "Si yo no puedo estar, entrará..."

Morena Rial y Facundo Ambrosioni se preparan para la llegada de Francesco Benicio, su primogénito. Jóvenes y enamorados, ambos se ríen ante la posibilidad de que En pleno séptimo mes de embarazo,se preparan para la llegada desu primogénito. Jóvenes y enamorados, ambos se ríen ante la posibilidad de que el jugador de fútbol esté presente en el quirófano al momento del parto.





Con fecha probable para el martes 2 de abril, Ambrosioni se sinceró en diálogo con PrimiciasYa.com cuando negó haberse puesto a investigar sobre el alumbramiento: "Lo voy a presenciar, me da un poco de impresión. Pero estuve viendo videos para ver como era, pero voy a tratar de estar ahí. Y si yo puedo entrará la amiga o alguien más cercano".

Por su parte, More dijo: "Facu dice que se está preparando para eso, pero no creo que se anime hacerlo. A él le da mucha impresión el tema de las agujas. Esperemos que se anime y que no lo saquen después en camilla".





Luego, Facundo contó cómo viven este momento: "Estamos muy ansiosos esperando a que llegue el día para tenerlo en nuestras manos. Estamos viviendo todo esto con gran felicidad gracias a Dios. La fecha es para el 2 de abril si es que no se adelanta".





Por último, resaltó: "Yo había dicho Jordi para despistar un poco, ya que no queríamos revelar el nombre verdadero. A Francesco ya lo habíamos definido hace rato".

