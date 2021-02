Facu Mazzei ante las versiones de que habría dado positivo de Covid: "Hace dos días me hice el hisopado y..."

Tras conocerse el resultado negativo del examen de Covid-19 y pese a todas las adversidades que presenta esta temporada 2021 producto de esta pandemia, Flor de la V se puso al frente de la obra "Tres empanadas" apostando a los vecinos y turistas que visitan Carlos Paz tras dar positivo Flavio Mendoza.

Una vez más, entre productores, actores y trabajadores del teatro, se hace valer la famosa frase “el show debe continuar”, con los protocolos correspondientes “pero con la convicción de que hay que seguir generando puestos de trabajos” aseguraron.

“Tres empanadas” seguirá con sus funciones con Florencia de la V, Juan Pablo Geretto y la incorporación de Andrés Teruel.

Pero la semana pasada, Facu Mazzei estuvo trabajando en la obra que se presenta en el teatro Luxor, reemplazando a Juan Pablo Geretto. Y en las últimas horas, se dijo que Mazzei también habría dado positivo de Covid.

PrimiciasYa.com se contactó con Facundo quien aclaró: "Hace dos días me hice el hisopado y dio negativo. No tengo Covid. No entiendo realmente cuando dan una data que es falsa. El show de Flavio sigue con otros reemplazos y yo sigo haciendo el mio, Madame Show".

