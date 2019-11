Facu Mazzei estalló contra Marcelo Polino en el "Súper Bailando 2019"

Facu Mazzei se enojó anoche en el Súper Bailando 2019 antes de que los jurados entregaran sus devoluciones a la performance del bailarín y Flor Vigna en la gala de homenajes.

Facu disparó duro contra Marcelo Polino al considerarlo un “maleducado” por reírse mientras él cantaba, y así se lo hizo saber, ante la sorpresa del periodista.

“Era una noche tan hermosa, hermoso el respeto de ellos tres para con nosotros y todo el trabajo”, empezó diciendo el bailarín, por lo que Marcelo Tinelli no dudó en preguntarle quiénes eran los tres.

“Ellos tres son Flor, Pampita y Ángel, impecables, profesionales, artistas. ¿Sabés qué pasa Marcelo? Cuando yo empecé el tema, empecé a cantar con Raúl Lavié al lado, se empezó a reír”, prosiguió Facu, mientras señalaba a Polino, quien no podía salir de su asombro.

Y agregó: “¿Y después sabés lo que dice? ‘Yo soy una estrella, soy una figura’, y eso no es una estrella, eso no es de artista y es una falta de respeto total, eso no se hace. Cuando uno está cantando, por más que no te guste, eso es una falta de respeto enorme, y eso de artista y estrella te deja así de chiquitito. Es lo único que tengo para decir, es una pena que haya pasado, porque me desconcentraste además. Yo te escuché reírte, debe estar grabadísimo, además. Yo no te voy a mentir, porque no quiero pelear con vos, lo único que quiero que quede claro públicamente que fuiste un maleducado, gracias”.

“Es tu opinión, por suerte no es la de todo este país que me ama”, le contestó Polino.

