Facu Mazzei se distanció de su pareja: "Lo extraño mucho, pero..."

En septiembre de 2019, Facu Mazzei blanqueó su relación con un cantante cordobés, Andrés Gutiérrez, vocalista de la banda Malman.

En una reciente entrevista con unidad en el piso de "ShowMatch" y el artista le reconoció a Marcelo Tinelli que estaban en pareja.

En una reciente entrevista con PrimiciasYa.com, Mazzei reveló que con Gutiérrez optaron por distanciarse en medio de la cuarentena por coronavirus.

Cuando se le preguntó en un vivo de Instagram con este portal sobre a quién extraña en estos días de aislamiento obligatorio, Facu se sinceró: "Extraño mucho a una persona en particular. Lo extraño a... Andrés".

Luego, detalló: "En este momento, sinceramente, no estamos charlando. No pasó nada malo, pero simplemente lo extraño. Yo no había contado nada sobre el tema, pero él está en una etapa de introspección desde un poquito antes de que arranque la cuarentena".

"Y como siempre tuvimos un vínculo sano, preferí darle ese lugar y no ser egoísta. Uno a veces necesita estar consigo mismo y está bueno eso. Por algo pasará. Cabe aclarar también que siempre estuvimos solteros, tenemos un vinculo muy lindo pero compartíamos desde otro lado la relación. Nada tiene que ver con el poliamor, pero sea lo que sea era hermoso lo que teníamos", aclaró Mazzei.

Por otro lado, al ser consultado sobre si practica sexo virtual con otra persona, dijo: "Yo me las arreglo solo en principio. Después hice un intercambio de imágenes con gente confiable. No tengo ninguna de esas redes para conocer gente o para hacer cosas. Nunca me llamó la atención eso. Uso mucho la imaginación, no me va hacer videollamadas y eso".

Facu Mazzei presenta su nuevo tema "Locos"

Tras un 2019 de gran crecimiento profesional y posicionamiento en el mundo de la música, Facu Mazzei está de regreso y nos presenta su nuevo sencillo, “Locos”. Tal como se titula su nueva canción y videoclip, ha sido y es uno de los desafíos más importantes en su carrera artística, ya que la grabación del mismo se realizó 100% de forma independiente.

La situación actual de aislamiento social que se atraviesa en el mundo entero, no ha permitido que se realizarán trabajos en conjunto, y en el caso de la grabación del videoclip oficial de “Locos” de Facu Mazzei, ha sido todo un desafío.

El video está realizado y editado por Mariano Dawidson respetando la #cuarentena, por lo que tuvo que armar tutoriales específicos para cada artista en base a las condiciones de sus casas. El video cuenta con 19 artistas en escena, a los cuales les han dado opciones caseras de cómo armar trípodes, de cómo teñir lámparas para iluminar el espacio y así lograr el mejor cuadro para el mismo.

El director realizó video llamadas para conocer los espacios de locación del lugar habitado por cada uno de los artistas, en especial el de Facu, a su vez Dawidson ha tenido que preparar técnicamente al artista con indicaciones muy específicas para la utilización del equipo de trabajo compuesto por cámaras y luces.

Por otro lado Facu, ha tomado largas horas de clases de baile con el coreógrafo Mati Napp, quien tiene a cargo todo el despliegue de cuerpo de bailarines que podrán apreciar en el clip de Facu.

