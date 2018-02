Fabiola Yañez: "Ya sabía desde diciembre de la ida de Sabrina Artaza y desde ahí comencé a prepararme"

Fabiola Yañez dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com tras sumarse a la obra "Entretelones" luego de la salida de Sabrina Artaza, quien realizó un viaje a Europa con su marido. dialogó en exclusiva contras sumarse a la obraluego de la salida de, quien realizó un viaje acon su marido.





"Lo principal es que estoy feliz, porque la obra me parece fabulosa. Desde que la leí el año pasado cuando me propusieron participar en el Liceo, me quedé enamorada. Y esta nueva temporada poder estar ahí en el teatro Broadway me llena de alegría", comentó la actriz.





fabiola yañez 2.jpg



"Ya sabía desde diciembre de la ida de Sabrina Artaza y desde ahí comencé a prepararme, no falté a ninguna función excepto una semana que viaje a Roma para asistir a una audiencia con el Papa, este ha sido un año súper bendecido por todos lados", aseguró la rubia. aseguró la rubia.