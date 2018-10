Fabiola Yañez: "Trabajé tres meses con Gianola y para mí fue muy incómodo, la pasé mal"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Fabiola Yañez dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y contó cómo fue su experiencia laboral con Fabián Gianola en teatro en la obra "Entretelones", en medio de los testimonios de Fernanda Meneses y Mercedes Funes que se que conocieron contra el actor. dialogó en exclusiva cony contó cómo fue su experiencia laboral conen teatro en la obra, en medio de los testimonios deque se que conocieron contra el actor.





"Decidí acceder a contar mi experiencia de trabajar tres meses con él (Gianola) a raíz de las denuncias que lo implicaron y la realidad es que sería muy hipócrita de mi parte no manifestar que para mí fue muy incómodo", explicó la actriz en exclusiva.





"Como periodista me ha tocado ayudar a otras mujeres a denunciar este tipo de abusos y conozco cómo se sienten. La impotencia que esto les genera porque en el medio están las posibilidades laborales, la incomodidad de contarlo y el sentimiento horrible de sentirse ultrajada. Entonces me pareció hipócrita de mi parte no decir que yo creo en las denuncias que le atribuyen. Yo la pasé mal y no tengo por qué esconderme cuando me preguntan", argumentó Yañez.

Embed







Consultada sobre si el actor la llamó luego de su testimonio en "Intrusos", América, comentó: "Él no se comunicó conmigo, creo que no debe tampoco. Y su conciencia le dirá cómo responder, por lo que ha manifestado hasta ahora no la tiene o cree que su comportamiento y trato para con las mujeres es 'normal' o 'correcto'".





"Escudarse en la trillada frase: 'Lo hacen por prensa por los cinco minutos de fama', ya no va más. Yo estoy muy feliz porque tengo trabajo. Siempre que me pregunten por algo que creo injusto voy a hablar", cerró la actriz que protagonizará una obra en la calle Corrientes bajo la dirección de Manuel González Gil.