Fabiola Yañez, la novia de Alberto Fernández, "Incorrecta" invitada: "Él nunca quiso ser candidato"

El anuncio lo hizo la ex mandataria el pasado fin de semana y desde entonces, Fernández ocupa un lugar central en los medios de comunicación porque tiene muchas chances de ser el próximo presidente de los argentinos.

La pareja se conoció en 2013 cuando Yañez estaba terminando su tesis para recibirse de licenciada en comunicación social, título que obtuvo. "Mi tesis fue publicada en 2013 era la tensión interdiscursiva del primer gobierno de Néstor Kichner y el Diario Clarín. Qué otra persona más idónea para preguntarle. Él dio una charla en la universidad", contó Yañez en su visita al programa de Moria donde participó como vayaina invitada.

Alberto sigue siendo profesor de una cátedra en la UBA sobre derecho penal y siempre se mostró muy a gusto con la idea de participar en otras universidades. "No empezamos a salir ahí, fue recién hace 5 años, yo después lo seguí consultando", comentó.

Sobre cómo se fue gestando la relación, Yañez dijo: "Yo lo admiro mucho, fue dándose, habíamos ido a tomar algunos café por la entrevista pero la primera vez que salimos también fuimos a tomar un café. Estamos comprometidos desde hace tres años. No fue algo a lo que le dimos trascendencia, es un símbolo".





Sobre su rol en la convivencia, la posible primera dama dijo que lleva una vida normal de trabajo y tareas domésticas como todo ser humano: "Son momentos difíciles para que ciertas reuniones se hagan fuera de la casa y obviamente tengo que cocinar, hoy fui al supermercado, hice el almuerzo porque él iba a tener una reunión".





Ante la posibilidad de ser madre, Fabiola enfatizó: "Me gustaría tener hijos, por supuesto. No se han dado los momentos. Las ocupaciones hicieron que no se dé".





Por último, remarcó que se enteraron el miércoles pasado sobre la posibilidad de encabezar la fórmula y que su pareja viene trabajando con Cristina desde hace un año y medio. "Hace un año y medio que vienen trabajando juntos pero la fórmula se la dijo el miércoles, él nunca quiso ser candidato, quería trabajar por la unión y para que se termine este gobierno", finalizó.