Fabio Cuggini: "Me cruzaron el auto y atiné a esquivarlo, me cagué hasta las patas"

Fabio Cuggini sufrió un intento de asalto en la medianoche cuando circulaba con su auto por el partido de Morón. Un auto se le cruzó y él detectó que ya lo venían siguiendo. Hace unos años había vivido un violento asalto cuando le cruzaron un auto y le gatillaron,





"Me junté con unos amigos en Morón y cuando volvía me di cuenta que me estaba siguiendo un auto. Cuando me quise apiolar, apareció uno de frente y atiné a esquivarlo. Esta vez no me quise bajar del auto simplemente porque tuve esa actitud sin pensar", le explicó Cuggini a PrimiciasYa.com.





"Me subí a la vereda con el auto y sentí un ruido, ni sé qué pasó. Zafé justo. Después como estaba medio perdido en Morón me fui a la comisaría de Haedo. Antes de llegar me crucé con un patrullero y me dijeron que tenía que hacer la denuncia en Morón".





"Me cagué hasta las patas. Volví a vivir lo que me pasó un par de años atrás que esa vez me gatillaron en la cabeza. Lo que está pasando siempre. Le escribí a Cristian Ritondo en el momento, que es amigo, y se preocupó, demasiado lo que hace él en la Provincia, es tierra de nadie". Y añadió:





"Somos una estadística, nadie hace nada y ya los pibes de doce años ya están armados, es un quilombo", finalizó el estilista.