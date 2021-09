Fabiana Cantilo sorprendió al revelar en Los Mammones hace cuánto que no tiene sexo

Fabiana Cantilo estuvo este miércoles en el living de Los Mammones, el programa de Jey Mammon en América TV. En medio del cuestionario "21 de las 21", la intérprete de "Nada es para siempre", entre otros éxitos, sorprendió a todos con una fuerte confesión.

"Hace 8 años que no la veo ni la siento", reveló la estrella del rock. "¡Que título!", exclamó el conductor, desconcertado con la declaración de la invitada.

"¿Hace 8 años?", repreguntó Jey Mammon. "Yo hace 8, casi 9, que estoy limpia de toda sustancia... y, además, estoy limpia de la otra sustancia, que son los hombres", detalló Cantilo.

El humorista quiso saber si está cerrada a la posibilidad de conocer: "¿Te gustaría encontrar un tipo?". "No, justamente... soy muy feliz así. Salvo que venga... no sé, un médico de frontera. ¡Que no moleste!", precisó la invitada.

"¿Por qué un médico de frontera?", retrucó Jey. "Pasa que yo siempre salí con músicos del rock. Y tiene fans... Y sé que las voy a matar", sentenció la cantante.