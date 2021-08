Fabiana Cantilo habló de la adicción a la cocaína y le dio un consejo a Chano

Fabiana Cantilo estuvo el domingo en "Almorzando con Mirtha Legrand", El Trece, y habló de su lucha contra la adicción a la cocaína.

La cantante reconoció hace cuánto tiempo no consume y destacó la importancia de sumarse a grupos especiales como Narcóticos Anónimos para combatirlo.

“Hoy cumplo 8 años y 9 meses limpia de todo. Cuando digo limpia hablo de nada, ni vino ni nada, hace años que estoy en Narcóticos Anónimos”, indicó Cantilo.

Y añadió: “Quiero decir eso porque siempre me ponen abajo otras cosas. Hay una ley en Narcóticos Anónimos que no se puede hablar, pero yo sí lo hablo porque hay gente que ha ido a pedir ayuda para salir de la droga a otros lugares y yo recomiendo esto, así que lo siento muchachos, estoy haciendo propaganda, pero lo estoy diciendo de mí, no hablo de otros”.

"Me asusté miles de veces y volví a recaer. Al adicto que tenés cerca se le puede entrar por varios lugares pero nunca por obligación", amplió sobre esos momentos oscuros.

Y le dio un consejo a Chano Moreno Charpentier, quien está internado: "Cada uno tiene su historia y toca sus fondos. Chano no es amigo pero tenemos gente en común. Tiene que ir a los grupos. No me dio bola la vez que le dije. Está vivo y podría no haberla contado".