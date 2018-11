Fabián Rossi: "Vivía en el mismo lugar de hacía 15 años, estaba casado con mi mujer... Todo eso lo perdí"

"Estoy arrepentido por la persona que me llevo a SGI, y que conozco hace más de 30 años. Vieron lo que se hizo con mi vida estos días", dijo El Rossi.





"Estoy soportando un móvil en mi casa, eso es una camioneta con una luz que apunta a mi cocina, mi hijo en broma me dice 'ahora ahorramos en luz'", aclaró.





Rossi dijo sentirse solo en este momento en el que las cosas no están bien: "Esas mismas personas que me dijeron 'Fabi confía, te vamos a ayudar', hoy me dan la espalda, hablan mal de mí y se escudan en el anonimato. No está presente el presidente de SGI y quien me llevara a esa compañía. Estoy arrepentido de haber confiado en él".

"Quiero expresar que no tenía ningún motivo (para entrar a SGI), no tenía deudas, tenía familia, vivía en el mismo departamento hace 15 años y estoy acá producto del 'veinte a darnos una mano' y acá no está el capitán del barco y si le pregunto a la gente quién es, no tienen idea", reiteró.





"Yo vivía en el mismo lugar desde hacía 15 años, estaba casado con la mujer que amaba hace más de 20, con reputación, imagen, nombre. Lamentablemente todo eso lo perdí y espero en este debate poder recuperar… Sé que todo es imposible, pero ese es mi deseo", puntualizó el ex de la actriz.





El empresario recordó cómo era su vida antes de ingresar ay se mostró dolido por haber "confiado" en la persona equivocada.