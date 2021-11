Fabián Mazzei reconoció que con Araceli González pensaron en adoptar

Fabián Mazzei estuvo como invitado el domingo al programa Debo decir, América, y se emocionó al hablar de los hijos de Araceli González, Florencia Torrente y Toto Kirzner, con quien tiene gran vínculo.

“Mi rol está muy claro. Está el papá y la mamá, pero es como que yo soy....Lo dijo él: amigo, abuelo, hermano. Lo defiendo, discutimos a veces, jugamos...Yo jugué mucho con Toto. Él me despertó el nene que tenía adentro, re guardado y que yo pensé que no salía más”, dijo sobre su gran relación con el joven Toto Kirzner, quien hace poco confesó con valentía que fue víctima de abuso sexual en dos oportunidades cuando tenía siete años.

Y luego, remarcó mirando fijo a cámara y visiblemente emocionado: “Los amo, son lo mejor que me pasó en la vida. Pero no es joda, es de verdad. Hace catorce años que estoy con Araceli y ella fue la que abrió la llave. Pero para mí son muy importantes...No quiero decir como si fueran mis hijos, para no herir susceptibilidades, pero la verdad que yo los siento mi familia. Cada uno tiene su papá y yo sé cuál es mi rol”.

En cuanto a la posibilidad de adoptar, Fabián Mazzei reconoció que lo charlaron con Araceli: “Lo pensamos en su momento y todavía estamos a tiempo, pero hay que pensarlo profundamente”.

Y además descartó iniciar un tratamiento para formar una familia con un embarazo de la actriz: “Me parece que está bueno, si uno tiene la posibilidad de adoptar, ir por ese lado”.