Fabián Mazzei le contestó a Adrián Suar: “Sé que no te podes meter con un poderoso”

Fabián Mazzei, el marido de Araceli González, se refirió al conflicto que mantiene la actriz con su ex Adrián Suar por la división de bienes tras su separación.

“No me quería meter, porque Ara no me deja. Si me meto puede derivar en otra cosa. No estoy caliente, estoy indignado”, comenzó diciendo Mazzei a “Intrusos”, América.

El actor contó que estaba enojado porque Adrián no se presentó en ninguna de las audiencias que tuvo con Araceli en el último tiempo. “Si voy a leer una carta que escribo ahora y después te citó en una mediación, tengo que ir a la mediación si quiero arreglar las cosas. No jodamos”, dijo sobre el faltazo a una cita judicial luego de que el productor comenzara una demanda por calumnias e injurias.

“Le mojaron la oreja de vuelta”, afirmó y agregó que al poner al hijo de ambos, Toto, en el medio es utilizarlo como “un escudo”.

“Yo sé que no te podes meter con un poderoso porque tenés 25 millones de contras. Pero yo hace 10 años que me metí con un poderoso”, explicó el actor y sumó: “Yo no me metí, tengo una relación con una mujer que estaba separada. Yo no le hice nada a nadie. En la cabeza de él me metí, no en la mía”.

Además, contó que nunca tuvo un cara a cara con Adrián Suar solo “lo tuvo cerca en una entrega de los Martín Fierro que ganó Guapas. Estaba sentado al lado de Araceli y no se acercó a la mesa hasta que ganó el Martín Fierro de oro para la foto. Nunca me saludó”, afirmó Fabián. “No me gustaría hablar con él”, agregó.

Sobre la división de bienes, el actor analizó: “Si vos vendes un departamento figuran los metros del departamento, cuánto sale y cuánto estás pagando por el metro cuadrado. No hay un papel que figure cuánto vale un acción de Pol-ka. Araceli en estos años no suba cuánto vale una acción de Pol-ka, ¿No les parece raro?”, consultó el actor y dijo que ese fue el asombro que tuvieron los nuevos abogados de la actriz.

“Si tenés una cuenta pendiente cerrala, ¿para qué tantas vueltas? Si Araceli renuncia a ese porcentaje ya está, no se habla de nada, la vida sigue”, dijo y agregó que le llama mucho la atención que Araceli haya firmado ese acuerdo y que nunca vio plata. “Me parece que hubo un abuso de confianza”, dijo por el contrato que firmó con Suar.

Además, dio a entender que los abogados de Suar quieren sacar la causa del Juzgado de familia de San Isidro y llevarla a Capital.