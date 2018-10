Fabián Gianola sorprendido al aire por un fuerte mensaje de Mercedes Funes en las redes

"Intrusos", América, para responder a la acusación de Fernanda Meneses.



fabian gianola 1.jpg

Fabián Gianola estuvo en el piso de "Intrusos", América, para responder a la acusación de acoso de la actriz Fernanda Meneses. Después de aclarar que llevará a la Justicia a la actriz por su relato, se sorprendió en el aire cuando le preguntaron por Mercedes Funes, quien en las redes sociales había lanzado un fuerte mensaje que sería para él.





Embed



"Estoy tranquilo, me llama la atención porque en 37 años de carrera nunca tuve este tipo de situaciones. No recuerdo haber hecho nada con Mercedes Funes, sinceramente no lo recuerdo. Si hubo algo que le molestó le pido disculpas", explicó Gianola, sorprendido por el mensaje de Funes.





Luego, el debate siguió en el programa ya sin la presencia del actor.