Fabián Gianola respondió a la denuncia de Fernanda Meneses: "Esto es una extorsión"

Fernanda Meneses denunció penalmente a "El kiosquito de Fabián" en La actrizdenunció penalmente a Fabián Gianola por abuso sexual a principios de junio. Ambos compartieron el elenco del programaen El Nueve (2015).





Ante la noticia que tomó trascendencia en los medios, PrimiciasYa.com se contactó con el actor y con su abogado, Juan Pablo Fioribello, quienes hablaron del caso.





"La verdad estoy muy tranquilo, muy confiado en mi abogado que está haciendo un gran trabajo. Esta denuncia es absolutamente falsa, por eso tengo la conciencia absolutamente tranquila y confío en mi abogado y en la Justicia. Esto es una extorsión, no es una denuncia verdadera", dijo el actor en exclusiva.





"Le puede pasar a cualquier persona hoy, hay que tener cuidado. Yo estoy tranquilo, bien y trabajando. Esperando que la Justicia falle muy confiado. Y después iremos por todo, los daños los va a tener que pagar", indicó Gianola.

fabian gianola.jpg



Por su parte, el prestigioso letrado explicó: "Esta es una denuncia penal que le presentaron falsamente a Fabián, quien se contactó rápidamente conmigo y nos presentamos en la Fiscalía. Por suerte se trata de una Fiscalía que sabe detectar cuando algo existe, existió o se trata de una falsedad como esta".





Y fundamentó: "Fabián fue víctima de una extorsión desde hace un año, donde se le pedía plata a cambio de no realizar una denuncia penal por abuso. Esta persona, la señora Fernanda Meneses, decía por todos los medios que si no le daba tanta cantidad de dinero le iba a arruinar la vida con una denuncia penal y lo iba a escrachar en todos los medios posibles".

fioribello.jpg



"En el interín puso a un abogado de ella que le exigía dinero a Fabián, diciéndole que consiga el dinero porque sino le iba a hacer la denuncia", remarcó Fioribello.





Y cerró seguro de la inocencia de su cliente: "Estamos absolutamente tranquilos. En lo personal, condeno todas las formas de abuso de violencia de género. Yo defiendo en mi estudio a un montón de mujeres víctimas reales de violencia de género y abuso sexuales, y asesoro a una ONG por denuncias de violencias de género. Pero esto no es un caso de violencia de género, esto es una extorsión. Es: o me das plata o te denuncio. Estamos absolutamente tranquilos y así lo vamos a demostrar en la Justicia. No voy a permitir que a un cliente mío se lo extorsione. Las personas que lo hicieron van a tener que pagar con las penas previstas por la ley por los delitos de tentativa de extorsión, falsa denuncia y falso testimonio. Fabián no se va quedar con los brazos cruzados".





Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25