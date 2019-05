¿Cómo estás viviendo esta previa?

Un poco lo que decís, con ansiedad, ocupación, para mí es un programa nuevo, con ganas de arrancar, con mucha expectativa, es un programa muy importante, es un gran desafío para mí en lo personal conducir el programa político más importante de la televisión.

Es un año de elecciones...

Ese es el gran tema, como fue en 2015, en 2017 y ahora en 2019, Intratables va a ser el ámbito por donde pasan todas las voces, todos los temas y todos los candidatos.

¿Por qué este cambio?

Porque es Intratables. Yo estaba muy cómodo en "Nosotros a la mañana". Con un buen rating, con una buena situación económica, con una muy buena relación con el canal, muy buena relación con Kuarzo, Martín Kweller es un amigo personal, si no hubiera sido Intratables no sé si decía que sí.

Fue todo muy rápido...

En menos de 48 horas...

Costó encontrar a alguien que reemplace a Santiago del Moro...

¡Esa no es mi tarea! Yo hablo de la parte mía.

¿Por qué pensás que pensaron en vos?

No se los he preguntado. Capaz que no quiero conocer la respuesta. Creo que buscaron... El conductor de Intratables tiene que tener cuatro o cinco conductores dentro, que tienen que ir apareciendo cada noche, por un lado el que conduce el programa, el árbitro que ordena el debate y no se mete, por otro lado el conductor que hace reportaje, el conductor que le pone fin a una discusión y que la discusión no pase. También el que tiene que calentar para que el debate abra. Tenés que hacer un montón de cosas dentro de un mismo programa.

Ya tenés experiencia en un panel...

Vos me conocés en un panel, a mí me gusta el debate y la confrontación de ideas.

¡Estos son medios Intratables!

Son excelentes profesionales, para un conductor trabajar con el panel que vamos a tener es un lujo. Desde ese lugar te hace las cosas más fáciles.

¿Propusiste algún panelista?

Vos sabés que en el caso de Luis Bremer que yo lo propuse cuando lo dije la producción me contestó que ya estaba hablando con él. Y con Ernestina nos pasó lo mismo. Me parece brutal que esté. Yo también quiero escuchar a todo el mundo, no me interesa que seas candidato. Quiero escuchar a un actor... ¡Me encantaría tener en el panel a Pablo Echarri, a Juan Acosta y Alfredo Casero! Representan lo mismo o mejor con mucho candidato. Casero comunica mejor que el propio gobierno. Dady lo hace mejor que el propio kirchnerismo.

Y a nivel político, ¿A quién te gustaría entrevistar?

Supongo que el reportaje más difícil que nos enfrentamos este año los conductores es el de Cristina Fernández.

¿Por qué?

Porque viendo los reportajes del 2017 tiene alguna experiencia. Te contesta lo que quiere. Hay que armar una estrategia.

¿Cuál es tu opinión sobre Mirtha y su "voten a Macri" por su temor a que vuela Cristina?

La quiero mucho a Mirtha y ella me quiere. Cuando habla de mí, habla maravillas. Hago esta aclaración porque voy hacer un comentario que no habla de ella como persona sino de una opinión de ella. A Mirtha la quiero, la respeto y admiro. Pero yo no creo en el periodismo militante, los periodistas no estamos para buscar votos, estamos para reflejar la realidad. Todas las voces, todos los temas y todas las ideas. Mi función no es decir andá y votá por Juan Pérez, mi función es contarte lo que Juan Pérez hizo ya sea lo bueno y lo malo. Yo creo que el periodismo militante que arrancó con "6.7.8" nos ha hecho mucho daño. Y cuando hablo de eso, no hablo de un solo lado, hablo de los dos lados de la grieta. A mi no me gusta, yo no lo comparto. Me aburre escuchar una persona que habla mal de Cristina durante una hora y me aburre una persona que hable bien de ella durante una hora.





¿Entonces Mirtha está haciendo militancia o es parte de ese "periodismo militante"?

Sí, y lo digo porque ella no se va a ofender. Si ella dice en su programa que voten a Macri. Entiendo la angustia que ella tiene de que pueda volver Cristina, la comprendo pero no comparto. No me parece bien que nosotros donde estamos parados estemos diciendo voten a Cristina, o Macri, o Massa...