Fabián Doman se despidió de “Intratables”: “Este programa sigue, ya tenemos 9 años de vida”

El periodista y conductor de radio y TV, Fabián Doman, se despidió este miércoles de "Intratables", el clásico ciclo periodístico de América TV.

Doman comenzará a trabajar con los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano como Director de Relaciones Institucionales de Edenor.

“Este programa tiene la mejor producción que puede tener un programa de televisión”, señaló Fabián en su último día al frente del ciclo que comenzó en el 2012 con Santiago del Moro.

Doman comenzó a conducir "Intratables" en mayo del 2019 y señaló: “Levanten cualquier programa, éste no, porque pocas veces canales de televisión logran crear programas clásicos como Intrusos, como Intratables y programas donde cualquiera viene y debate, un espacio como éste no se puede perder bajo ningún concepto y la ida de Santiago y la mía, demuestra que el programa es más importante que su conductor, como no me imagino a El Trece sin Telenoche".

“Amo este programa, los quiero a todos”, le dijo al equipo y Paulo Vilouta. Y agregó: “Este programa sigue, ya tenemos nueve años de vida”.

Fabián Doman se despedirá este jueves de su ciclo vespertino en Radio La Red y se aleja de los medios de comunicación para dedicarse al trabajo empresario.

LEER MÁS Fabián Doman emitió un comunicado para informar sobre su estado de salud