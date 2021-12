Fabián Doman se cruzó con su ex y no la pasó para nada bien: "Me sentí traicionado"

Ayer, la abogada Ana Rosenfeld, cumplió años y lo celebró con amigos. Invitó a Fabián Doman y a su ex, María Laura de Lillo.

7 minutos se quedó Fabián Doman en el cumpleaños de su amiga, Ana Rosenfeld, dado que en el lugar se encontraba su ex esposa, María Laura de Lillo.

Aunque se pensaba que todo había quedado muy bien entre Fabián Doman y María Laura de Lillo, la separación parece esconder algo que hoy se empieza a develar.

"Doman me dijo 'yo me sentí traicionado. Ana me tendría que haber avisado. Ellas se conocieron por mí'", contó hoy Yanina Latorre en Los ángeles de la mañana.

"En un momento viene la ex al humo, y Doman me dice: 'Ayudame, sacámela de encima'. Laurita quería sacarse fotos con él, cartonear con Doman, porque estaba la fotógrafa de Caras sacando fotos y a ella le suma mucho. A él no le gustó nada, nada, verla", agregó la panelista.

Este año, Fabián Doman decidió blanquear la relación y presentó de manera formal a Viviana Salama en uno delos poquísimos posteos que tiene en su cuenta oficial de Instagram.