Fabián Doman criticó a Yanina Latorre por escribirle al Presidente por el trámite de circulación

El presidente Alberto Fernández anunció el sábado pasado que el aislamiento social, preventivo y obligatorio se extendía hasta el 7 de junio inclusive. Y señaló que los trabajadores considerados esenciales y todos los exceptuados por la cuarentena deberán renovar los permisos de circulación.

Yanina Latorre tenía dudas sobre esta nueva autorización y decidió mandarle mensajes de WhatsApp a Alberto Fernández, quien le contestó rápidamente e incluso le hizo un chiste al final de la conversación.

Ella habían tenido un encuentro con el mandatario el 19 de febrero pasado en la Casa Rosada, cuando le entregaron el DNI rectificado a Isha Escribano, la compositora, médica y cantante trans.

En el programa del martes de Los ángeles de la mañana (LAM), Ángel de Brito leyó completa la charla que tuvo la panelista con el mandatario. “Hola, buen día, necesito que me saques de una duda. Con el permiso nuevo, ¿qué hago si tengo dos trabajos?”, le preguntó la esposa de Diego Latorre. “Vos sacás el permiso de periodista con el que te movés libremente”, le respondió Fernández

Luego, la panelista le pidió que algún día le gustaría que participara de alguno de los vivos que suele realizar en Instagram. Pero Fernández no le contestó si lo haría o no, simplemente decidió rematar el final de la conversación con un chiste: “Si te paran, decís que venís de parte mía”.

Anoche, en "Intratables, Fabián Doman cuestionó la reacción de Latorre por escribirle al Presidente por un tramite de este tipo.

"La critiqué, soy amigo pero estuvo mal. Yanina me entenderá. Nosotros tenemos el teléfono de 20 ministros, de este gobierno y del anterior, y si seguimos laburando en este tendremos los del próximo gobierno. Yo no puedo escribirle a Santiago Cafiero y preguntarle cómo hago el permiso. No puedo molestar al jefe de gabinete. ¿Querés escribirle pidiéndole una nota? La banco. Pero preguntarle por un trámite", dijo el conductor de América.

Y reafirmó: "Mi tema no es que se publique, mi tema es que le escribas preguntándole lo del trámite. Esta es una posición personal, a un Presidente, a un funcionario no se lo molesta por un trámite personal".

