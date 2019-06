Fabián Doman anunció su casamiento: "Fue secreto en serio hasta hoy"

"Intratables", América TV. Fabián Doman anunció hoy su casamiento durante la emisión del programa





El conductor contraerá matrimonio este viernes 28 de junio con María Laura de Lillo, con quien sale desde comienzos de 2018.

doman 3.jpg



"El viernes me caso a la mañana. Después de la ceremonia habrá un pequeño coctel", dijo Doman.





"Horario y lugar no trataré de dar. No hay fiesta y no hay 180 invitados. Fue secreto en serio hasta hoy", agregó entre risas.





Sus compañeros también se sorprendieron con el anuncio en vivo y le preguntaron sobre la ceremonia que se viene.