Fabián Cubero, con sus hijas, fue a ver a Mica Viciconte al teatro

Atlas de Mar del Plata "Nuevamente Juntos", la revista que tiene como protagonistas a Carmen Barbieri, Santiago y Fede Bal. El miércoles pasado, debutó en el teatro





Mica Viciconte hizo su debut como vedette. Pero el día del estreno, la rubia le había contado a PrimiciasYa.com que su pareja, Fabián Cubero, no pudo estar presente ya que tenía que estar concentrando en Vélez.

"Fabi no estuvo en el debut porque tiene que estar concentrado ahora y me vendrá a ver en estos días. Me mandó un ramo de rosas por el debut. Estoy muy agradecida con todos, desde Guillermo Marín hasta Fede, Carmen, Santiago... un elenco increíble", le decía el jueves Viciconte a este portal.





Pero en la noche del domingo, Cubero fue a la primera función del espectáculo junto a sus hijas. Al futbolista le gustó mucho la obra y fue a visitar a su novia al camarín donde la felicitó por su labor.