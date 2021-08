Fabián Cubero sobreseído en la causa que le inició Nicole Neumann: la reacción de Mica Viciconte

La novia de Fabián Cubero, Mica Viciconte, comentó este martes vía Twitter sus sensaciones tras conocerse el fallo a favor de su pareja en la causa que le inició la ex mujer, Nicole Neumann.

Fabián Cubero fue sobreseído en la causa judicial que le inició Nicole Neumann.

El conflicto se originó cuando la modelo fue a buscar a sus hijas a la casa de su ex marido y no las encontró.

Ella decidió grabar con su celular ese momento y luego lo terminó llevando a legales.

El ex futbolista de Vélez Sarsfield presentó contrapruebas y la Justicia le dio la razón, noticia que se conoció hace unas horas.

En este contexto, Mica Viciconte, actual pareja del ex futbolista, se expresó vía Twitter sobre este tema aunque con recaudos ya que pesa una medida cautelar que le impide hablar de estos temas.

"Hay una cautelar y hasta el día de hoy la sigo respetando. Por favor entiendan que sino respondo es porque no me interesa. Estoy muy bien así y feliz. No hace falta aclarar nada", precisó la modelo.

Y aclaró: "Cualquier cosa busquen los archivos donde van a poder ver que no hablé nunca más desde el día que me llego la cautelar".

"De mi relación actual o de otra cosa no hay ningún problema en poder charlar. Besos que tengan un hermoso día", finalizó Mica.