Fabián Cubero le pidió a Nicole, "respeto" para Mica Viciconte

Nicole Neumann y Micaela Viciconte parece no La pelea entreparece no tener fin y cada cruce, cada contestación o comentario de las rubias, incita a acrecentar la tirria entre ambas mujeres.

Este martes, Fabián dialogó sobre este asunto con El club de la mañana y volvió a criticar a su ex cuando le preguntaron por la cantidad de "relaciones fallidas" de Nicole.:

"No sé, yo soy de hacer las cosas con más tranquilidad. En el momento intenté salvar la relación y no se pudo. Me tomé mi tiempo para estar solo, estar cerca de mis hijas y contenerlas. Del otro lado creo que ella fue actuando muy en caliente permanentemente en distintas situaciones y calculo que por eso no le debe ir bien".

Lego, defendió a Mica: "No me gusta cuando critica, ningunea o la menosprecia a Mica porque es una chica joven, conocida. Creo tendría que correr la competencia con ella. Yo le pido un poco más de respeto a ella hacia mi pareja".

Mirá el video!

Embed