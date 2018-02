Fabián Cubero: "Estoy solo y no estoy buscando nada, el día que se dé algo..."

La semana pasada surgieron fuertes rumores, pero finalmente quedaron ahí. Eva Bargiela y Fabián Cubero protagonizaron una campaña publicitaria, y la buena onda entre ellos comenzó a generar sospechas de lo que podría ser el romance del verano.

Sin embargo, el ex de Nicole Neumann fue entrevistado por PrimiciasYa.com y no tuvo problemas en confesar que tuvieron una gran relación durante su trabajo en conjunto.

"Con Eva hay buena onda y en la producción de fotos la pasamos bien, simplemente fue una campaña para una marca de ropa", indicó Cubero.

Y luego agregó: "Después quieren instalar algo distinto a lo que pasó pero la realidad es que nos contrató la misma marca y trabajamos juntos. Eso es algo que no depende de nosotros".

Además, remarcó que "estoy solo y no estoy buscando nada, el día que se dé se va a dar naturalmente".

Por último, al ser consultado sobre la separación entre su ex con Facundo Moyano, dijo: "No es un tema que hablemos entre nosotros y no es algo en lo que yo pueda opinar tampoco. Es un tema pura y específicamente de ella".

