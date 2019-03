Fabián Cubero disparó contra Nicole Neumann: "Nunca pude hablar con ella"

Fabián Cubero explotó luego de que Nicole se llevara a Salta a sus hijas, sin el consentimiento de su padre. Tras algunos cruces en las Esta vez, el escándalo entreexplotó luego de quese llevara a Salta a sus hijas, sin el consentimiento de su padre. Tras algunos cruces en las redes sociales , el delantero de Vélez dialogó este jueves con Intrusos y, además de hablar de todo lo sucedido, aprovechó para contestarle a la modelo.

"En todo se puede poner de acuerdo pero siempre y cuando se charle. Mis hijas no pueden tomar la decisión de faltar al colegio", arrancó diciendo, totalmente indignado.

Y explicó: "Me entero por mis hijas que vuelven el jueves en realidad. Yo no me puedo guiar por lo que me dicen mis hijas. Una me decía que volvía el jueves, la otra me decía que no". dijo luego Cubero. Y agregó: "Él le escribió a la abogada de ella, que tampoco estaba enterada de todo esto. Es complicado para mí porque por algo firmamos un convenio".

"Enterarme que vuelven el jueves cuando ya están de viaje, no", retrucó.

"Nicole tiene momentos, la verdad es que sí, esto de no poder organizarnos... Una de las cosas importantes del acuerdo era que el tema de la organización lo arreglemos entre nosotros. No lo estoy pudiendo arreglar. Incluso hoy tuve que ir a buscar un acta de una escribana, que usé en febrero para ir a buscar a mis nenas porque tampoco me las quiso dar. No es la primera vez que me pasa", concluyó Cubero.

