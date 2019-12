Fabián Cubero cumple 41 y su novia, Mica Viciconte, le dejó este tierno mensaje

Alojados en Carlos Paz donde ella hará teatro y él descansará, la rubia publicó un mensaje para el ex futbolista en el día de su cumpleaños.

"Feliz cumple 🎂 amor @fabiancuberooficial por mas momentos juntos. Te amo 💕 Disfruta de tu día", fueron las palabras que empleó Mica Viciconte para saludar a su novio, Fabián Cubero, en su cumpleaños número 41.

No hay duda alguna que este no será un cumpleaños más para el ex deportista: es el primero que celebra lejos del fútbol ya que dejó la actividad hace algunas semanas.

Cubero se encuentra en Villa Carlos Paz junto a su novia quien debuta después de Navidad en la obra teatral que encabeza Pedro Alfonso, "Atrapados en el museo".

Por ahora, Fabián no declaró si seguirá ligado al mundo del fútbol como entrenador o bien se tomará un importante descanso.

La carrera deportiva de Cubero fue prácticamente en Vélez ya que debutó en 1996 en esa institución. Solo estuvo 2 años fuera del club para jugar en Tigres de la UANL, México.

