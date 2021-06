El extravagante viaje de Wanda Nara con un avión de lujo hacia un misterioso destino

A pesar de la pandemia y las restricciones que arrecian en el mundo entero, nada detuvo a Wanda Nara que desde la semana pasada planeaba su viaje de vacaciones.

Porque fue el 24 de mayo pasado cuando la mayor de las Nara publicó en su cuenta de Instagram una imagen suya adelante de la torre Eiffel, en la que pedía consejos para elegir destino vacacional: "Que difícil planear vacaciones cuando vivís en tu ciudad favorita y mas hermosa del mundo .. Día 1 y 2 me quedé aquí por que me cuesta despegar me ayudan... destinos ? ?".

Pero tal parece que le bastaron menos de 10 de días para elegir destino. Sucede que la esposa de Mauro Icardi suele recorrer el mundo, y seleccionar diferentes países y lugares año tras año para ir completando su álbum de vida.

Así, hace apenas unas horas Wanda Nara develó el misterio de sus ansiadas vacaciones familiares. De esta manera, subió imágenes de ella con una malla enteriza marrón dentro de una piscina, desde la que puede verse un paisaje bastante árido. Solamente con el texto 'África' y abajo 'Pic by mi fotógrafo favorito Mi9', haciendo referencia a su marido Mauro Icardi. Aquí, su posteo.

En un avión con todos los lujos, la modelo se mostró en la cabina con su infaltable cartera de Louis Vuitton, su campera de Balenciaga, sus zapatillas Nike y su infaltable mate… marca mate.

En menos de una hora de subidas las postales, Wanda obtuvo más de 98 mil likes por parte de su fandom, dando una clara muestra de aprobación. Seguramente en las próximas horas habrá más noticias de la familia Icardi Nara haciendo de las suyas en la sabana africana.

