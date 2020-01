La extraña relación de Mimi Alvarado y Luciano "El Tirri": Hace dos años que no se ven

Mimi Alvarado saltó a la fama gracias a ser la pareja de Luciano "El Tirri", el primo de Marcelo Tinelli. La joven ganó su lugar en el medio por su lengua filosa y sus celos profundos con su novio. Pero las cosas cambiaron y Mimi tuvo que tranquilizarse ya que por cuestiones de distancia está separada del Tirri momentáneamente.

Ella contó, en una entrevista con la web de Radio Mitre, que no lo ve hace dos años ya que él se fue a vivir a los Estados Unidos.

“Hace once años que estamos juntos. Hay gente que no entiende cómo dos personas pueden seguir juntas si no se ven hace dos años. Somos una pareja, somos hermanos, somos todo. Entiendo que no haya podido venir. Se está haciendo norteamericano. Y como yo tengo cosas personales preferí no viajar. Todo el tiempo estamos en contacto. Hablamos todos los días con videollamadas. Somos muy compañeros. Nos apoyamos mutuamente”, dijo la panelista de “Confrontados”, El Nueve.

“Al principio fue difícil pero después te vas a costumbrando, como todo en la vida. La relación está intacta. Somos indestructibles. No vernos fue nuestra elección. Pasaron cosas en el medio y no tuve ganas de viajar para verlo. Yo me quise acoplar a mi trabajo, es un desafío muy importante lo que me está pasando en Argentina”, agregó.

“Lo importante es que yo lo entiendo y él me entiende. Ahora tengo un viaje pautado a mi país para ver a mi familia y quizás viajo a Estados Unidos para verlo. En dos meses seguramente me encuentro con él en Los Ángeles. Él también tiene pensado volver a la Argentina. El plan es volvernos a ver este año”, reveló.

“A mi no me interesan las voces externas y me hablan que el me pone cuernos. Yo no le pregunto y yo tampoco le explico nada. No tenemos una relación abierta. Cada uno respeta el espacio del otro, estamos a la distancia y somos conscientes de eso. A mi me cambió mucho la cabeza. Ya no soy la loquita celosa. Maduré mucho, me ayudó Carla Conte con eso. Solté esas locuras mías”, afirmó.

