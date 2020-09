Extorsionaron a Lucas Bertero: "Me hackearon y me piden 500 dólares por mis cuentas de Instagram y Twitter"

El periodista Lucas Bertero se alistaba para comenzar la emisión de "Tarde o temprano", el programa donde participa como columnista en Radio Rivadavia y que conduce el Negro Oro, cuando se dio cuenta que su cuenta de Instagram fue hackeada.

Bertero tomaba un café en la vereda de la emisora y de golpe le desapareció su cuenta de Instagram. Casi en el acto, una serie de mensajes privados por Whatsapp lo alertaron de que algo malo estaba pasando.

"Fue ayer al mediodía, de repente estoy en Instagram y veo que me desaparece. Me empiezan a escribir por privado diciendo que me cerraban la cuenta si no les daba 500 dólares. Después pasaron a mi número de Whatsapp, no contesté y me puse en contacto con mi abogado, Martín Leguizamon. Desde otro Whastapp siguieron extorsionándome", le explicó Bertero a Primiciasya.com.

Al rato, otro número de teléfono se puso en contacto con él y allí pudo comprobar que el ladrón cibernético además poseía fotos de su DNI.

"Abrí y era una foto de mi DNI, de los dos lados, diciendo que tenían todos mis datos, que deposite 500 dólares, por supuesto que no contesté. Desde hoy a las 6 am empezaron a llamar por teléfono y no atendí. Tienen todas mis cosas, mis datos, mi Instagram y mi Twitter, mi miedo es que más allá de mi información personal es que se publiquen barbaridades en mi nombre. Ya publicaron fotos de una especie de pibe con pasamontaña", enfatizó el periodista.

Consultado sobre la maniobra y sobre la posibilidad de que haya llevado su dispositivo a un servicio técnico, Bertero afirmó: "No, la verdad que no. Estaba sentado en la radio, sentado en la vereda tomando un café como siempre hago, chequeaba Instagram y me desaparece la pantalla, se me va, y ahí automáticamente me aparece un mensaje en el Whatsapp pidiéndome el rescate".

