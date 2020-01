Fuerte discusión e insultos entre Sol Pérez y Mónica Farro: reunión cumbre por el futuro de ambas en la obra

Las cosas entre Sol Pérez y Mónica Farro venían picadas desde finales del año pasado y en las últimas horas terminó estallando.

Ambas compañeras de la obra "Veinte millones" discutieron muy fuerte en Mar del Plata. El episodio fue muy tenso.

"Yo no me voy a pelear con nadie, ella me quiso pegar. Desde noviembre sabía que esto iba a pasar. Fue una situación horrible para todos", indicó hoy Sol en "Involucrados", América.

Según datos a los que accedió este medio, hubo insultos entre las dos y se apuntaron con cosas íntimas.

Aparentemente, la uruguaya intentó ir encima de Pérez y ahí intervino uno de los productores que estaba arriba del escenario llevándose a upa a Sol para evitar que continúe el conflicto y pase a mayores.

Esta tarde, en principio, se reunirán Carmen Barbieri y Sebastián Almada (diirector de la comedia) para definir los pasos a seguir: si se decide remover a alguna de las dos del elenco, a ambas o que todo siga igual bajo un pacto de calma.