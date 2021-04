Explosivo mensaje de Andrea Taboada contra Yanina Latorre: "Es mentirosa y mala amiga"

Tras varios cruces en "Los Ángeles de la Mañana", donde trabajan como panelistas y acusaciones cruzadas, Andrea Taboada no se quedó callada cuando vio a Yanina Latorrre hablando de su enfrentamiento en "Almorzando con Mirtha Legrand".

“Yo sigo siendo amiga de ella. Ella se peleó conmigo y no sé por qué. Realmente ella dice que pasó algo que no pasó, que no se qué; y no voy a entrar en ese juego de batalla al aire. Todo lo que ves es verdad, nada es mentira. Yo también soy muy contestataria y en el juego nuestro todo es levantado, te metés conmigo y te levantan; por eso yo últimamente no contesté. Hay mujeres que buscan que las levanten mediante una pelea. A mí no me interesa. Yo generalmente contesto, no la inicio, pero me encontrás fácil”, contó Latorre frente a la pregunta de Juana Viale sobre su pelea con Taboada.

Al ver esto, la periodista arrojó desde Twitter: “No tiene cara. Mentirosa… falsa…. Mala amiga y compañera”.

"En la tele se hace la boluda y en la radio te destruye", replicó un usuario. Y ella añadió: "No tiene ovarios".

