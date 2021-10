Explosivo comentario de Alejandra Maglietti a la China Suárez tras su enfrentamiento con Wanda Nara

Tras el picante cruce que mantuvo Wanda Nara con Alejandra Maglietti en medio del escándalo con Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez, la panelista de Bendita habló una vez más sobre el tema.

“Pasé un montón de veces el dolor de la infidelidad y en mi última relación también”, señaló la modelo en diálogo con Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

Luego, la ex pareja de Jonás Gutiérrez contó cómo se enteró que el futbolista le era infiel: “Me enteré por el portero. Me enteré después de separarme porque me mostró los videos de vigilancia. Y la que entraba era casada. Yo no me podía enojar, no fui a hablar con el marido de ella. Ella no tiene nada que ver, el que rompió el compromiso fue él. A todos y a todas nos pasa, no significa nada. No digo que no sea grave, pero se sigue viviendo, la vida sigue”.

Además, Maglietti opinó del descargo que hizo la en las redes para defenderse de las críticas: “Me hubiera gustado que le pida disculpas a Wanda que es algo que le faltó a la carta. Además de que está la culpa del varón, porque la infidelidad la comete él. Creemos que tomó la iniciativa Mauro, pero dada las circunstancias de que Wanda la estaba pasando mal le pediría disculpas por eso. El sufrimiento de Wanda también está”.

“Hay muchas maneras de defenderse sin caer en esos insultos arcaicos. Podría decir un montón de cosas sin caer en esos términos el de ‘zorra, put…, bolud…’. Ella me trató como si no tuviera la capacidad suficiente para comprender un texto, por eso le contesté con lo de la universidad”, concluyó Alejandra, en referencia a su fuerte cruce con la empresaria.