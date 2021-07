Explosiva respuesta de Graciela Alfano luego de que Silvina Escudero usara una cinta roja para verla

El jueves en Los Mammones, Graciela Alfano se vio cara a cara con Silvina Escudero tras la polémica por sus declaraciones. La ex vedette había dicho que su ex, Matías Alé, y la bailarina, por entonces pareja del humorista, se burlaban de ella en la pista de ShowMatch.

"Lo que me hizo peor, que complicó mucho más un proceso que ya de por sí hubiera sido muy doloroso, es todo lo que pasó después, a los pocos meses en el Bailando. Fue muy tremendo, yo venía de una separación después de una relación muy fuerte. Esas dos personas (por Silvina y Matías) se regodearon... se burlaron de mi persona”, sostuvo en una reciente entrevista con Los ángeles de la mañana.

Ante la polémica, Jey Mammon le preguntó a la diva por su relación con Silvina Escudero. "Estamos con Silvina y estamos con Graciela... ¿está todo bien entre ustedes?", indagó el conductor. "Sí, yo estoy muy bien. Además, quiero aclarar que yo no tengo nada contra Silvina Escudero", explicó la invitada.

"Yo lo que tenía era un tema con mi ex pareja. Simplemente, lo que dije es que cuando estaba en el Bailando me estaba muriendo por dentro y sufría por dentro. Quise contar eso al público y abrir mi corazón. La separación fue un esperpento", agregó Alfano.

Silvina Escudero también se pronunció tras los dichos de la ex vedette. "Esto para mí ya caducó. Me acuerdo que una vez con Grace nos vimos en La cocina del show (El Trece) y me pidió disculpas. Me quedó con las palabras que me dijo en ese entonces. Yo la pasé muy mal también y no tenía nada que ver... era un tema de ellos", acotó.

Sin embargo, la buena onda que se vio en cámara no habría sido tal siendo que hoy en Intrusos mostraron que la bailarina se puso una cinta roja en su mano contra la envidia, eligió un pantalón rojo y se pintó los labios del mismo color.

Después de enterarse de ese detalle del look de Escudero, Alfano lanzó una frase letal contra la panelista del ciclo de América TV. “Solo una burra puede creer que una cinta le va a solucionar los problemas. Yo tengo una fórmula mejor: que le crezca el cerebro”, sentenció.

