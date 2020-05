Explosiva acusación de Yasmín Corti contra su ex, Nicolás Cabré: "Para mi estuvo..."

Tras confirmarse su separación de Laurita Fernández​, en diversos programas de TV se analizaron todas las relaciones de Nicolás Cabré y los conflictos que tuvo con sus parejas.

A esa extensa lista hay que sumar el nombre de la bailarina Yasmín Corti, que reveló un explosivo dato que involucra a Laurita y a otra ex pareja del actor.

Corti fue quien se peleó con la reconocida actriz, a quien ella acusó de "bajarla" por celos de la obra teatral "Sugar", donde se desempeñaba como bailarina.

Desde Mar del Plata, donde está cumpliendo con la cuarentena​ obligatoria por la pandemia de coronavirus, Corti subió un polémico video a su cuenta de Instagram.

En el mismo se observa el momento en el que el viento tira la marquesina de "Departamento de Soltero", la obra que Cabré y Laurita protagonizaron durante la última temporada de verano en La Feliz.

“Fue curioso que el día de la separación la cartelera se despedazó. Yo estoy varada en Mardel y vi todo porque vivo frente al teatro donde estaban”, detalla Corti sobre su video a "Intrusos".

Y luego agrega: "Me alegro que le haya pedido disculpas a su ex, Josefina. A mí me las pidió. Creo que estuvo con todas a la vez".

De esta forma, la bailarina da a entender que en el inicio de su relación con Laurita, Cabré también continuaba con su affaire con ella y con Josefina Silveyra, ex integrante del staff del "Bailando".

